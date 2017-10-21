Başkan Akkaya, muhtarlarla Buluştu

Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası’ndaki programda, konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, muhtarların gününü kutladı. Muhtarların lokal idare noktasında meslektaşları olduğunun altını çizen Başkan Akkaya, “Türkiye Cumhuriyetindeki idari yapıda yerel idare; muhtar, belediye ve özel idareden oluşur. Biz Büyükşehir olduğumuz için artık özel yöneticilik devreden çıktı, muhtarlar ve belediyeler lokal yönetim konusunda hizmet veriyorlar. Sizler lokal yönetim noktasında bizlerin gözü ve kulağısınız. Cephedesiniz ve tabiri caizse direk noktalarda sırık beyisiniz. böylece sizlerin kanaatleri, bizlere ilettikleri fazla kayda değer. Sizi seçen ve sizden hizmet bekleyen insanların beklentilerini sizler bizden daha iyi biliyorsunuz. Bu beklentileri bizimle paylaşmanız ve bizimde belediye olarak yapabileceklerimizi yapmamız diğer konuları da ilgili kurumlara aktarmamız açısından kayda değer görevler yapıyorsunuz” diye konuştu.

Akşehir Belediyesi olarak yapılan projeler ve hizmetler hakkında da bilgilendirme yapan Başkan Akkaya, ilçe genelinde altyapılar çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğine değinerek, “Doğalgazda 15 bin daireye hizmet edecek şekilde daha aşağı inşa çalışması bitti. şu anda 2 bin civarı abone oldu. 500 civarı abonenin de bugün yarın edinmek üzere dönüşümü tamamlandı. Kanalizasyon değişim projemizde Kasım ayının 15’i itibariyle tamamlanıyor. Atık su temizleme tesisimizde fakat doğal temizleme sistemiyle çalışıyor, orası da bitti ve çalışmaya başladı. Dünyanın en modern arıtma tesislerinden biri oldu. 600 kirlilik parametresiyle giren atık suyumuz derhal 60 parametresiyle çıkıyor. Hoşgörü sınırı 100 iken bizim tesisimizde bu oran 60. Yapılacak çalışmalarla bu oran daha da aşağıya çekilecek.Bu atıksu temizleme tesisiyle saniyede 166 litre temiz su Akşehir Gölümüzü besleyecek ve en manâlı noktalardan birisi de bu. Şehrimizde 36 kilometrelik bir elektrik hattı yer altına alındı. Bilhassa tarihi Akşehir dediğimiz tarihi Akşehir evlerinin bulunduğu bölgedeki bu çalışmalarda bitti. Doğalgaz, kanalizasyon ve elektik altyapı çalışmaları nedeniyle alt fakat epeyce bir zahmet oldu, bitkinlik oldu, ara sıra su kesintileri oldu. Onun içinde yeniden sizlerin hoşgörüsüne sığınıyoruz. Fakat büyüklerimizin de dediği gibi ‘sıkıntı olmazsa rahmet olmuyor’. İçme suyu projemizde bu önümüzdeki bir iki ay içerisinde ihale edilecek. Bu çalışmalar hakikatten tarihi projeler. Yüzyılın projeleri. hemen Koski’nin çalışma yaptığı yerlerde 1930 yıllara ait borular çıkıyor. Belki de 1920 ‘li yıllarda var. Fazla eski yıllarda yapılmış ve bu konuya da el atılmamış. 2007 yılında şu andaki Milletvekilimizin Belediye Başkanlığı döneminde bu Avrupa Birliği projesine müracaat edilmiş ve kendi bütçemizden yok AB hibesiyle bu işi yapalım beklentisiyle bugünlere gelerek bizimde yoğun çalışmalarımızla ihale ettirerek çalışmalarımız başladı” diye konuştu.

Belediye ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bir zamanlar köy ve kasaba olan ve Büyükşehir Yasası ile mahalle haline gelen yerlerde yapılan çalışmalar hakkında da bilgilendirme yapan Başkan Akkaya, “Akşehirimizin değerli halkına, hoş hizmetlere vesile olmanızdan ve yaptığınız katkınızdan nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Görevlerinizde kolaylıklar dileyerek, muhtarlar gününüz bitmiş kutlayıp, bahtı açık günler diliyorum” dedi.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk de yaptığı konuşmada kendisinin de bir muhtar çocuğu olduğu belirterek, “Rahmetli babamda bir mahalle muhtarıydı. Dolayısıyla muhtarlık nedir? Ne değildir? Bizzat yaşayan birisi olarak sizleri anlıyorum. Türkiye’nin yönetimsel yapısı iki ilke üstüne kurulmuştur. Birisi yerinden yönetim, ikincisi lokal idare. Birçok insan bu yönetimleri birbirine karıştırır. Yerinden idare dediğimiz merkezi iradeyi ifade eder. Yani devlet, yani kamuyu ifade eder. Ankara’da bakanlıklardır. Taşrada il olarak valiliklerdir, ilçe olarak kaymakamlıklardır. bundan başka lokal yönetimler var. Yerel yönetimler ise il özel idareleri, belediyeler ve köyler biçiminde örgütlenmiştir Türkiye’de. Bu örgütlenmelerde vakit içerisinde bir takım farklı yasal düzenlemelerle ayrı bir statü kazanmıştır. Muhtarlarımızı idare yapımız içerisinde ben kılcal damarlara benzetirim. Sizlerin insanın olduğu yeniden, az daha her alanda görevleriniz var. Bu anlamda bizler sizlere müteşekkiriz. daima bizlere takviye oluyorsunuz” diye konuştu.

Konuşmaların arkasından kahvaltıya katılan muhtarlar mahalleleri hakkındaki taleplerini Başkan Akkaya ve birim müdürlerine iletti.

Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası’ndaki yemeğe İlçe Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe protokolü, millet kurum müdürleri ile semt muhtarları katıldı.