Başkan Akkaya’dan rehabilitasyon merkezlerine ziyaret
Başkan Akkaya ziyaretleri kapsamında ilk olarak Özel Umutevi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Merkez kurucusu Özgür Camcı ve müdür Şahide Bolat’tan merkez hakkında bilgiler alan Başkan Akkaya buradaki çocuklara kendilerinden olan isteklerini ve beklentilerini sordu. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ziyaretleri kapsamında Özel Sevgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni de ziyaret etti. Kurum çalışmaları hakkında kurum temsilcisi Ebru Yallagöz ve kurum küdürü Mehmet Okumuş’tan bilgi alan Başkan Akkaya engelli çocuklarla ve gençlerle sohbet etti.
Ziyaret ettiği kurumlarda, engelli çocuklar ve gençler tarafından ilgi ve sevgiyle karşılanan Başkan Akkaya; Engelliler Haftası münasebetiyle Akşehir’deki engelli rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ettiklerini, engelli insanların Allah’ın insanlara emaneti olarak görülmesi gerektiğini kaydederek, “Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmak ve onların dertleri ile ilgilenmek hepimizin ortak görevidir. Engelli kardeşlerimizle ilgilenmenin, onlara hizmet etmenin ecri ve sevabı çok büyüktür. Onlar Allah’ın bizlere birer emanetidir. Şehrimizde de belediyemiz, sivil toplum örgütlerimiz, eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerimiz işbirliğiyle bu kardeşlerimizin yaşam kalitesinin artırılması için çalışmalar yapıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezimiz ve Engelsiz Taksi hizmetimiz ile bu kardeşlerimizin toplumsal yaşama daha aktif katılmalarını sağlıyor, düzenlediğimiz engelli KPSS kursu ve bilgisayar kursları ile de istihdam yolundaki engellerinin önünü açıyoruz” diye konuştu.
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Başkan Akkaya’dan rehabilitasyon merkezlerine ziyaret
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