Başkan Akyürek Cihanbeyli Şehir Konağı’nın açılışını yaptı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Cihanbeyli ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Şehir Konağı’nın açılışını gerçekleştirerek Medeniyet Okulu’nun dönem açılışına katıldı. İlçelerdeki Yatırım Hamlesi programları kapsamında Cihanbeyli’ye giden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ilk olarak Cihanbeyli Belediye Salonu’ndaki Medeniyet Okulu dönem açılışı programında öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Medeniyet Okulu’nun bir değerler eğitimi projesi olduğunu ve Konya’nın tamamında uygulandığın kaydeden Başkan Akyürek, amaçlarının öğrencilerin değerlerini, inancını, kültürünü, ülke sevgisini, aile bağlılığını, iyi insan olmayı öğrenmesi olduğunu kaydetti. Öğrencilerin öğrendiklerini uygulamasının ve yaşatmasının önemine dikkat çeken Başkan Akyürek, “Öğrenmek yetmiyor, sonra öğrendiklerimizi uygulayacağız, başkalarına öğretmeye ve yaşatmaya çalışacağız. Yani dört kelime; öğren, yaşa, öğret, yaşat. Bunu hayat boyu unutmayın” dedi. Başkan Akyürek, Medeniyet Okulu’na emek veren ve katılan herkese de teşekkür etti.

“Cihanbeyli Şehir Konağı açıldı”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Pırıltı, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Karaburun, Konya Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler Odası Başkanı Kemal Can, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, Meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile birlikte ilçeye kazandırılan Şehir Konağı’nın açılış programına da katıldı. Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 3,5 yılda ilçenin aldığı yatırımlarla adeta altın yıllarını yaşadığını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü, İlçe Belediyemiz ve bakanlıklarımızın eserleri ard arda yükseliyor. İlçemizi adeta yeniden imar ediyoruz. İlçemize verdiği katkılardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

“Şehir Konağı ilçeye değer kattı”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 3,5 yıl içinde Cihanbeyli’de yedinci toplu programı yaptıklarını hatırlatarak, birçok şehir yeni dönemde kurumsal yapısını tamamlayamazken Konya’da ilçe belediyeleri ile birlikte şehrin tamamında yatırımları artırarak sürdürdüklerini dile getirdi. Şehir Konağı’nın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Akyürek, “Spor alanları, yüzme havuzu, salonları, meslek edindirme kurs alanları ve sosyal donatıları ile ilçemize renk katan önemli bir kazanım oldu” diye konuştu.

Cihanbeyli’ye 3,5 yılda 108 milyon lira yatırım

Programda ilçeye yapılan yatırımları anlatan Başkan Akyürek, şunları söyledi: “Cihanbeyli İlçemiz İstanbul büyüklüğünde bir coğrafyaya sahip. Çok sayıda mahalle ve uzun mahalle yolları var. Belediye olarak en fazla mahalle yolu harcamasını burada yaptık. Büyükşehir olarak şu ana kadar 194 kilometre mahalle yolunu tamamlayarak bu yollara 22 milyon lira harcadık. Eksik kalan mahalle yolları 2018 yılında tamamlanmış olacak. İlçe merkezinde gerçekleştirdiğimiz prestij cadde düzenlemeleri gibi bir düzenlemeyi ilçeye bağlı Yeniceoba Mahallesi’nde de yapacağız. Bölge için bir asfalt plenti ihtiyacı vardı. Burada da bir asfalt plentini tamamladık Önümüzdeki yıl çalıştıracağız ve bölgede asfalt çalışması daha da kolaylaşacak. 240 bin ton kapasite asfalt plenti 4 milyon liraya mal oldu.” İlçede sadece Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün grup suyu, su şebekesi, su deposu, kanalizasyon, su kuyusu gibi yatırımları için 46 milyon 800 bin lira harcama yapıldığını kaydeden Başkan Akyürek, grup suyunun 11 mahalleyi sağlıklı suya kavuşturacağını ve 2018 yılında hizmete alınacağını vurguladı. Başkan Akyürek, Cihanbeyli’ye 3,5 yılda kazandırdıkları toplam yatırım tutarının 108 milyon lira olduğunu da belirterek, ilçe için hayırlı olmasını diledi.

“Lider ülke Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz”

Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımların ulaşmadığı hiçbir mahalle ve belde olmadığını belirten Başkan Akyürek, “Cumhurbaşkanımız önderliğinde Büyük Türkiye, Lider Ülke Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Bu kervana katılan, destek olan, birlikte yürüyen bütün kardeşlerimize şükranlarımı arz ediyorum. İslam coğrafyasının her yeri bizi bekliyor. Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Orta Asya, Arakan, hepsi Lider Ülke Türkiye’nin emperyalizmi yenmesini, sömürgeci düzene son vermesini, onların karşısında mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını bekliyor. Yeryüzünde nerede bir mazlum varsa onun ızdırabını da duyan bir inanca, geleneğe, tarihe ve mirasa sahibiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) olarak hizmet veren ve 2.6 milyon liraya mal olan Cihanbeyli Şehir Konağı’nın açılışı yapıldı. Başkan Akyürek, daha sonra ilçeye kazandırılan çok sayıda yatırımda da incelemelerde bulundu.