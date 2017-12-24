Başkan Albayrak ‘Bu Toprağın Çocukları’ belgeseli galasına katıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen galaya, Başkan Albayrak’ın yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tarihi Kentler Birlik Başkanı ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral, Berkay Çakır, Mehmet Hilmi İşsever, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gala gecesi, kokteylin ardından Süleymanpaşa tanıtım filminin izlenmesi, Tarihi Kentler Birlik Başkanı ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in hayatını anlatan kısa film izlendikten sonra açılış konuşmaları yapıldı ve ’Bu Toprağın Çocukları’ belgeseli izlendi.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Biz, ne yaptığını bilen insanların bir araya geldiği yurttaş kümesiyiz. Bu yurttaş kümesi olarak da Süleymanpaşa Belediyesi’ni yönetmeye bundan üç buçuk sene önce talip olduk. Bize güvenen insanlar oy verdiler. Biz de üç buçuk senedir yolumuza devam ediyoruz. Bu kent, Türkiye’nin çok özel bölgesinde, Marmara coğrafyasının çok önemli bir noktasında, üstelikte halen kendi kimliğini korumaya şansına sahip. Geçmişten bugüne gelen gelenekleri var, üzerinde barındırdığı farklı dilden, farklı ırktan, farklı kültürden toplumlar var ve bunların sentezini bugün ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Süleymanpaşa, bir dünya kenti olacak, bunu tüm kalbimle hepinize inanarak söylüyorum” dedi

Tekirdağ için gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, “Biraz önce içinde güzellikler olan bir Süleymanpaşa’nın tanıtım filmini izledik. Bu güzellikleri kusursuz bir şekilde perdeye yansıtan ekibi de kutluyorum. O güzellikler olana kadar bir sürü sıkıntı çekildi. Bin 365 gündür Süleymanpaşa’nın mutlu bir kent olması için Başkanım ve ekibi özveriyle çalıştı. Boşa geçen hiç zamanımız yok. Zamanımızı sürekli çalışarak geçirdik. Tekirdağ bir günde büyükşehir oldu. Köyler mahalle oldu. Devraldığımız bu sisteme alışmak kolay olmadı. Fakat çalışmalarımızla Tekirdağ’ı parlayan bir yıldız haline getiriyoruz. Tekirdağ, bugün itibariyle Büyükşehir’den 115 proje ile 1 katrilyon 320 trilyonluk bir yatırım aldı. Bugün geldiğimiz noktada, her açıdan iyi bir noktaya gelen bir Tekirdağ görüyoruz. Yeni kurulmuş bir Büyükşehir için, gelinen nokta büyük bir başarıdır. Önümüzdeki dönem kültürel ve sosyal projelerle de vatandaşlarımızın yanında olacağız. Tekirdağ, zengin tarihi ile bir kültür kenti olacak. Tekirdağ, beş farklı vizyonu ile mutlu bir kent olacak” şeklinde konuştu.

Son olarak konuşma yapan Tarihi Kentler Birlik Başkanı ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen de, “Trakya’da aşağı yukarı genç bir insan olarak araştırmalarda bulundum. Ben, Türkiye’nin her yerinde bulundum. Trakya’yı çok farklı görüyorum, Türkiye’nin aydınlık yüzü olarak görüyorum, Türkiye’nin gelecekte çocuklarına daha mutlu ve daha taşınabilir çağdaş kavramlarla donatılmış bir kentin önemli şekilde Türkiye’nin diğer coğrafyalarını etkileyeceğine inanıyorum. Türkiye, dünya uygarlıkları içerisinde onurlu bir ülke olacaktır. Onurlu bir ülke olmanın getirdiği Mustafa Kemal hareketinin iyi değerlendirilmesi ve ona gölge düşürülmemesi gerekmektedir. Türkiye bankadaki paranın karşılığı değildir, Türkiye birikimlerinin ve kültür meselesinin inceltildiğinin karşılığıdır. O açıdan ben bu Trakya’ya geldiğim zaman ve burada yaptığım ilk yıllardan beri buranın planının yapılmasının çok üzerinde durdum. Denizden baktım çok hoş, içine girdim yine hoş. O evlerin birbirine olan saygısı, denize bakan güzel sokakları ve en çok hoşuma giden birbirine dikkatli bakan uygar insanların yaşadığı için Tekirdağ, başka bir yerdir. Trakya yalnız kendimizin sorununu taşıyan bir yer değildir, Anadolu ve balkanlara açılara doğu batı ilişkilerinin kesiştiği bir yerdir. İnanınız, üç dört sene sonra Tekirdağ ilk defa Büyükşehir olmasının aniden şokunun atıldığı gerçekten bir büyükşehrin büyüklüğünün nerede olduğunu gösterildiği kent olacağına candan inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Gala gecesi, “Bu Toprağın Çocukları’’ adlı belgeselin izlenmesinin ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın, Tarihi Kentler Birlik Başkanı ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’e ve belgeselde emeği geçenlere plaket takdimiyle son buldu.