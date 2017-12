Başkan Altay: “Geleceğin büyük Türkiye’sini sizler inşa edeceksiniz”

Okul idarecileri ve öğretmenlerle görüşen Başkan Altay, okulda yürütülen çalışma ve projeler hakkında bilgi aldı. Atölyeleri de ziyaret eden Başkan Altay, daha sonra öğrencilerle milli ve manevi değerler üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Başkan Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacının teknik ve endüstri mezunu gençler tarafından karşılandığını belirterek, “Ülke olarak tek bir kurtuluşumuz var o da üretmek. Eğer üretmezsek güçlü olamayız, güçlü olamazsak da bu coğrafyada ayakta kalma şansımız yok. Üretme ve kendini geliştirme konusunda sizden beklentimiz çok yüksek. Son 10-12 yılda öğrendik ki başarımızda en büyük faktör insan kaynağımız, gençliğimiz ve enerjimiz. Bunlar da sizlerle devam edecek inşallah. Geleceğin Türkiye’sini sizler inşa edeceksiniz. Bu sadece kendi ülkemize karşı bir sorumluluğumuz değil. Tüm mazlum ülkelerin gözü Türkiye’de. Şuanda Suriye’de, Irak’da, Myanmar’da ve bugünlerde Filistin’le ilgili meseleler gündemde. Herkes bize bakıyor, bizim ne diyeceğimize dikkat ediyor. Biz de sizlere inancımızla ve sizden edindiğimiz güçle konuşuyoruz. İnşallah geleceğin Türkiye’si sizlerin gayretleriyle bugünden daha güzel olacak. Bunun yolu da kendinizi geliştirmek ve daha çok çalışmaktan geçiyor. Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır. Bu kesinlikle temel düsturunuz olmalı. Hepimiz işimizi en iyi şekilde yaparsak ülkemiz çok daha gelişecek, çok daha güzel günlere kavuşacağız” dedi.

Selçuklu Belediyesi olarak her fırsatta eğitime destek verdiklerini ve öğrencilerle bir araya geldiklerini belirten Başkan Altay, “Biz de aslında iki bine yakın çalışanı ve 400 milyona yakın bütçesiyle büyük bir işletmeyiz. Çok yoğun bir program ve gündemimiz var. Hem sizlerle tanışmak ve istişare etmek hem de mevcut fiziki imkanları görmek adına okullarımızı ziyaret etmeye gayret ediyoruz. Sizlere bu imkanları oluşturmak için gayret sarf ediyoruz. Fiziki imkanlarınız, yemek ve servis konularında Organize Sanayi Müdürlüğümüz ve sanayicilerimiz sizler için çok önemli katkılar sağlıyor. Yine binamızı hayırsever bir iş adamımız yaptı. Okulun bu şartlarını görmek beni çok mutlu etti. İnşallah sizler okulun bu imkanlarıyla daha iyi başarılar elde edersiniz. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak size daha iyi bir imkan sunmak adına okulunuza bir spor salonu inşa ediyoruz. Bunun yanında 11. sınıftaki arkadaşları Çanakkale’ye götürdük. İnşallah seneye 10. sınıflardan devam edeceğiz. Burada amacımız milli ve manevi değerlerine sahip, ülkesini seven nitelikli gençler yetiştirebilmek. bu konuda gayret ediyoruz. Eksikler mutlaka var ama her gün daha iyi bir geleceğe adım atıyoruz” şeklinde konuştu.