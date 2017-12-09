Başkan Altay: “Hiçbir güç imanın karşısında duracak kadar kudretli değildir”

Ortadoğu’da sonucu çok büyük olacak bu talihsiz kararın uygulanması tüm insanlık için geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcıdır” dedi.

“Filistin, Mescidi Aksa ve Kudüs dediğimiz zaman hepimizin içi sızlıyor” diyen Başkan Altay, “Yıllardır İsrail’in bu topraklarda yaptığı işgale, hukuksuzluğa ve barbarlığına şahitlik ediyoruz. Bizim için Filistin demek özgürlüğe kavuşmayı, Mescid-i Aksa demek ilk kıbleyi, Kudüs demek ise ecdadı hatırlatıyor. Kudüs ve Mescidi Aksa Filistin toprağıdır ve sonsuza kadar ümmetin kalacaktır. Kur’an-ı Kerim, İsra Suresi 1. ayetinde etrafı bereketli kılınan bu beldenin kutsallığına işaret etmektedir. Bu topraklar peygamberlerin diyarıdır, Peygamber Efendimizin İsra ve Miraç olayının gerçekleştiği belde-i muhayyeredir. Biz bu toprakların tüm Müslümanlar için mübarek ve can verecek değerde olduğuna inanıyoruz. Mescid-i Aksa davası sadece Filistinli Müslümanlara emanet edilmedi. Bu mescid Allah’ın Resulünden, Hazreti Ömer’den, Selahaddin Eyyubi’den ve Osmanlı’dan bize emanettir. Bu emanete sahip çıkmak ve onu gelecek nesillere aktarmak yeryüzünde yaşayan tüm Müslümanların asli görevidir” dedi

Altay, Kudüs’ün başkent ilan edilmesi kararını kabul etmediklerini belirterek, “Kudüs’ün başkent ilan edilmesi kararını kabul etmiyoruz, kınıyoruz ve bu konuda hükümetimizin attığı her adımı destekliyoruz. Bu vesile ile Filistin davasında geçmişten günümüze can veren şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Amerika Birleşik Devletlerinin akla, uluslararası hukuka ve tarihsel sürece aykırı olarak aldığı bu kararın ve bu çerçevede atacağı tüm adımların bizler için bir hükmü yoktur. Bu açıklama da; bundan önce Filistin üzerinde oynanan oyunlar gibi geri tepecektir. Hiçbir güç, imanın karşısında duracak kadar kudretli değildir. Bu kararın ayrıca; tüm Müslümanların bir olmasına, diri olmasına, kardeşlik hukukumuzun ihyasına, iman edenlerin İslam sancağı altında birleşmesine ve üzerimizde oynanan tüm hain oyunların bozulmasına vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.