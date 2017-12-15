Başkan Altay: “Mevlana’nın özü İslam olan mesajları gelecek nesillere aktarılmalı”

Vuslat yıldönümü münasebetiyle bir açıklama yaptı.

Başkan Altay yaptığı açıklamada, “Selçuklu düşünürü, mutasavvıf, ilim ve din adamı Mevlana’nın söylemleri vuslatından bu güne insanlığın kalbinde her zaman kendine yer bulmuştur. İslam’ın ümitsizlik dini olmadığını, huzur, merhamet ve temelinde sevgi dini olduğunu Dünya’ya haykıran Rumi’nin Yaradan’a teslimiyeti örnektir. Hazreti Mevlana yaşadığı dönemde sadece çevresine değil, tüm coğrafyaya Allah yolunu tavsiye etmiştir. Mevlana’nın “İnsanların Hayırlısı, insanlara faydası dokunandır, Sözün hayırlısı da az ve öz olanıdır, Hamd, yalnız tek olan Allah’a mahsustur. Tevhid ehline selam olsun” vasiyeti insanlığa ders niteliğindedir. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi’nin oğlu Sultan Veled’e ’Ey oğlum! Sana vasiyet ediyorum ki: Her halde ilim, edep ve takva üzerine bulun’ vasiyetini de gençlerimizin anlaması ve hayatlarına tatbik etmelerini temenni ediyorum. Bundan 744 sene evvel vefatıyla Vuslatı yaşayan Hazreti Mevlana’yı rahmet ve dua ile anıyorum. Mevlana’nın, temelinde İslam olan mesajlarının nesiller boyu sürmesi ve özünden koparılmadan aktarılması için Rumi’yi daha iyi anlamayı, okumayı tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.