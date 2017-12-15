Başkan Altay: “Mevlana’nın özü İslam olan mesajları gelecek nesillere aktarılmalı”
Vuslat yıldönümü münasebetiyle bir açıklama yaptı.
Başkan Altay yaptığı açıklamada, “Selçuklu düşünürü, mutasavvıf, ilim ve din adamı Mevlana’nın söylemleri vuslatından bu güne insanlığın kalbinde her zaman kendine yer bulmuştur. İslam’ın ümitsizlik dini olmadığını, huzur, merhamet ve temelinde sevgi dini olduğunu Dünya’ya haykıran Rumi’nin Yaradan’a teslimiyeti örnektir. Hazreti Mevlana yaşadığı dönemde sadece çevresine değil, tüm coğrafyaya Allah yolunu tavsiye etmiştir. Mevlana’nın “İnsanların Hayırlısı, insanlara faydası dokunandır, Sözün hayırlısı da az ve öz olanıdır, Hamd, yalnız tek olan Allah’a mahsustur. Tevhid ehline selam olsun” vasiyeti insanlığa ders niteliğindedir. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi’nin oğlu Sultan Veled’e ’Ey oğlum! Sana vasiyet ediyorum ki: Her halde ilim, edep ve takva üzerine bulun’ vasiyetini de gençlerimizin anlaması ve hayatlarına tatbik etmelerini temenni ediyorum. Bundan 744 sene evvel vefatıyla Vuslatı yaşayan Hazreti Mevlana’yı rahmet ve dua ile anıyorum. Mevlana’nın, temelinde İslam olan mesajlarının nesiller boyu sürmesi ve özünden koparılmadan aktarılması için Rumi’yi daha iyi anlamayı, okumayı tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.
-
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: ‘Kılıçdaroğlu, FETÖ’den besleniyor’
-
Kayserispor’da Hakem Mete Kalkavan tepkisi
-
Sevimli köpek sahibini böyle bekledi
-
Adananın geceleri ışıl ışıl
-
Başkan Altay: “Mevlana’nın özü İslam olan mesajları gelecek nesillere aktarılmalı”
-
Çandır Fasulyesi Şenliği Konyaaltı’nda
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
02
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
03
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.