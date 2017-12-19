Başkan Altay: “Sobe ve Kongre Merkezi şehre prestij sağlayacak”

Selçuklu Belediyesi tarafından Türkiye’de bir ilk olan ve faaliyetlerini Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) adıyla sürdüren Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi ve yine Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan ve Anadolu’nun en büyük kongre merkezi olan Selçuklu Kongre Merkezi’ne ziyaretler sürüyor. Konya Ticaret Odası ve Konya Sanayi Odası’nın ardından Konya Ticaret Borsası (KTB) heyeti de SOBE ve Selçuklu Kongre Merkezi’nde ziyaret etti. Ziyarette Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik ve beraberindeki heyete eşlik eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sürdürülen çalışmalar hakkında heyete bilgi verdi. Selçuklu Belediyesi olarak temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra birçok alanda prestijli eserleri şehre kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Selçuklu Kongre Merkezi ve SOBE, belediyemizin öz kaynaklarıyla şehre kazandığımız önemli prestij eserler arasında yer alıyor. Türkiye’nin en güzel salonlarından oluşan Selçuklu Kongre Merkezi ulusal ve uluslararası toplantılara ev sahipliği yapacak donanıma sahip bir merkez. İstanbul Yolu üzerinde, Selçuklu mimarisiyle inşa edilen merkezimiz Konya’nın sağlık, eğitim, sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimine katkı sağlayacak” dedi.

SOBE’de Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı eliyle çalışmalarını sürdürülen ve Türkiye’de ilk olan önemli bir eğitim merkezi olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Türkiye’de otizm konusunda oluşan boşluğu gidermek üzere faaliyetlerine başlayan merkezde Necmettin Erbakan Üniversitemizin ortaklığında çalışmalara devam ediyoruz. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde salon sporları, hidroterapi ve hippoterapi eğitimleri başta olmak üzere çocuklarımızın yaş, gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıklarına göre etkinlik programları düzenliyoruz. Çalışmalarımızla otizmli bireyler ve aileleri için umut ışığı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

SOBE’nin şehir adına güzel bir iş olduğunu ifade eden KTB Başkanı Hüseyin Çevik ise, “Her iki tesis de detayları en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir donanıma sahip. Konya’ya yapılan her yatırım mutlaka şehre kazanımlar sağlarken şehrin cazibesine de katkı sağlayacaktır. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ekibine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.