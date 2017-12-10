Başkan Altay’dan Sille’ye müze müjdesi

5000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Sille’nin cazibesini arttırmak için önemli işlere imza atan Selçuklu Belediyesi, Sille’ye gelenlere yeni bir ziyaret mekanı daha kazandırıyor. Sille’nin tarihi ve kültürel değerlerinin, el sanatlarının ve folklorik yapısının yeniden gün yüzüne çıkartmak amacıyla kısa süre önce yapımına başlanan Sille Müzesinde sona yaklaşıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sille’ye değer katacak müzede incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Altay, Sille Müzesinin bahar aylarıyla birlikte ziyarete açılacağını ifade etti. Selçuklu Belediyesi tarafından restore edilerek uzun bir süre Sille Kültür Evi olarak kullanılan binanın yeni bir niteliğe kavuştuğunu ifade eden Altay, “Binamızda fonksiyon değişikliğine gidiyoruz ve Sille’ye gelen ziyaretçiler için Sille’nin anlatılacağı bir müzeye dönüştürüyoruz. Binamız tamamlanmak üzere. İnşallah bahar aylarında hizmet vermeye başlayacak” dedi.

Müze hakkında bilgiler veren Başkan Altay, “Binamızda genel manada Sille’nin yaşamını anlatan bir bölüm, Sille’nin önemli markalarından olan çömleği ve toprak işçiliğini anlatan bir bölüm ve Sille’nin meşhur halılarını anlatan bir bölümden oluşan mekanlarımız yer alıyor. Müzede ayrıca Sille’de yapılan restorasyonlar süresince çıkan örnekler de bulunuyor. Bunlardan belki en nadidesi Kabe iç örtüsünden oluşan bir parça da müzemizde sergiye açılmış olacak. Böylece Sille’ye gelen ziyaretçiler için yeni bir cazibe alanı oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

Sille Müzesi, açıldıktan sonra Konya turizmine yeni bir destinasyon noktası kazandırılmış olacak.