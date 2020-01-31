Başkan Altun'dan, şehit Cennet Yiğit'in ailesine teşekkür ziyareti

KAYSERİ (AA) – Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in, devletin kendilerine verdiği daireyi Türk Kızılaya bağışlayan ailesini ziyaret etti.

Altun, gösterdikleri hassasiyet için şehidin babası Yahya Kemal ve annesi Huriye Yiğit'e teşekkür etti.

"Şehidimiz, yiğit kızımız Cennet Yiğit'in kıymetli ailesi yapmış oldukları bağışla bizleri bir kez daha gururlandırdı ve onurlandırdı." diyen Altun, şöyle devam etti:

"Kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Türk milleti olarak üzücü olaylar karşısında nasıl kenetlenip, bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha herkese gösterdik. Yiğit ailesinin yapmış olduğu bu anlamı bağış da bunun açık bir örneğidir. Bu vesileyle Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehit Cennet Yiğit kızımız ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Yahya Kemal Yiğit ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başkan Altun'a teşekkür etti.

Yiğit, "Devletimiz Elazığ'da büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. Uzun zamandır bu bağışı yapmayı arzu ediyorduk. Biraz daha duralım, daire daha da değerlenince bunu devletimizin bir kurumu olan Kızılaya bağışlayalım dedik. Elazığ'daki bu deprem hadisesi olunca eşim 'Artık zamanı geldi' dedi. Rabbim depremden etkilenen tüm kardeşlerimizin yardımcısı olsun." diye konuştu.

