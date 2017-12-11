Başkan Angı: “Kudüs tüm Müslümanların ortak kutsalıdır”

Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanı Mustafa Şenol güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Kongrede konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Makamlar, mevkiler, görevler gelip geçicidir. Önemli olan bu nöbeti hakkıyla tutup huzur içinde bizden sonraki arkadaşlara devredebilmektir. Bugüne kadar Beyşehirimiz’de bu gerçekleşti” dedi. Hasan Angı, Beyşehir yolunda sona yaklaşıldığını belirterek, “Aşkımız Beyşehir yolu gibi olsun, hiç bitmesin deniliyordu. Ham dolsun burada artık sona yaklaştık. Ama bize yeni aşklar lazım. Bizler kısa aşklara değil 2023’lere, 2053’lere, 2071’leri hedeflemeliyiz. Büyük devlet olmak istiyorsak böyle hedeflere ihtiyacımız var. Beyşehirimiz’de yapılan hizmetleri görünce mutlu oluyoruz. Daha önce 3 dönemde yapılamayanlar bir dönemde yapılarak hizmete açıldı. Beylerin şehri Beyşehir’e de zaten bu yakışırdı” ifadelerini kullandı.

“Kudüs tüm Müslümanların ortak kutsalıdır”

Başkan Angı, Kudüs tüm Müslümanların ortak kutsalı olduğunu belirterek, “Gönül coğrafyamıza baktığımızda Kudüs için neden kan ağlıyoruz? ABD’de dünyanın kaosa sürüklenmesi için Trump gibi birinin nasıl seçildiğini hepimiz biliyoruz. Birkaç Siyonist lobinin desteğini alabilmek adına 1980’lerden beri sürekli gündeme gelen Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilmesi konusunda bir açıklama yapıldı. Mevla buna izin vermeyecektir. Hepimiz dua ediyoruz. Herkes bunun mücadelesini veriyor. Kudüs düşmemeli. Kudüs tüm Müslümanların ortak kutsalıdır. İlk kıblemizdir. Tarihe baktığımız zaman Ecdadımız Kudüs’ü savunmak için sonuna kadar mücadele etmiştir. Osmanlının o topraklardan çekilişinin yüzüncü yılında da bu acı ile karşı karşıyayız. Mecliste bulunan tüm gruplarımıza teşekkür ediyoruz. Ortak bir bildiri ile Türkiye’nin buna izin vermeyeceğini dünyaya ilan etmişlerdir. Bu konuyu milli bir mesela olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız, Partimizin kurucusu ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok önemli bir süreci yönetiyor. Cumhurbaşkanımız yedi düvel ile niye boğuşuyor? Çok daha farklı yönetim şekilleri belirleyebilirdi. Ama bu ülkenin geleceği için duyduğu kaygıları yüksek sesle ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Dünya 5’ten büyüktür ifadesi çok önemlidir. Adaletin sağlanması adına Afrika’daki mazlumların da, Asya’daki garip gurabanın da, Avrupa’daki Bosna’nın da hakkını korumak Birleşmiş Milletler’in (BM) görevidir. Ancak 5 ülkeden bir tanesinin hayır demesinin bedelini tüm dünya ödüyor” şeklinde konuştu.

“İlk günkü aşka görevimize devam ediyoruz”

Angı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mevcut İlçe Başkanımız tecrübeli bir arkadaşımız. Bugün yapılan kongre sonucunda da görevine devem edecek. Yönetimde bazı yenilenmeler var. Bu vesileyle daha önce görev yapan dava arkadaşlarıma tekrar tekrar minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Biz de yeni bir heyecanla bu süreci yöneteceğiz. İlk günkü aşka görevimize devam ediyoruz ancak üzerine 16 yıllık da bir tecrübe ilave ettik. Milletvekillerimizle birlikte son derece uyumlu bir çalışma yürütüyoruz. Daha önce masanın diğer tarafındaydık, şimdi bu tarafındayız. Şehrimize bir hizmet götürebilmek için nasıl bürokratik engellerle karşılaşıldığını çok iyi biliyoruz. Ancak bugün çok önemli bir fırsatımız var. Daha önceden Konya milletvekilliği yapan arkadaşlarımız bugün Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı olarak görev yapıyorlar. Buradan alacağımız hizmetler var. Meclis’te komisyon başkanı olarak görev alan milletvekillerimizle birlikte inşallah çok güzel bir dönemi yaşayacağız.Teşkilatlarımız, Belediye Başkanlarımız, Meclis üyelerimiz, Milletvekillerimiz ve önceki dönemlerde görev yapan tüm arkadaşlarımızla el ele, gönül gönüle ilçelerimize ve şehrimize her alanda önemli hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Bu dönemde tek yumruk olacağız ve bunun bereketini göreceğiz inşallah” dedi.

Beyşehir 6. Olağan Kongresi; AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, AK Parti Konya İl Yürütme Kurulu Üyeleri Ali Sürücü, Ahmet Fatih Özboyacı, İbrahim Afşin Kara, Mehmet Yavuz, Mehmet Akdaş ve İl Yönetim Kurulu üyesi ve İlçe Koordinatörü Veysel Yaman, AK Parti Beyşehir İlçe ve mahalle yönetimleri, kadın ve gençlik kolları başkan ve yönetimlerinin katılımları ile gerçekleşti.