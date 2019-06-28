Başkan Arı, çaya davet eden Zeynep Su'yu kırmadı
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 4 yaşındaki Zeynep Su'nun çay davetini kırmayarak Altundal ailesinin evine misafir oldu.
Belediyeden verilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Zeynep Su Altundal geçtiğimiz günlerde babası Mustafa Altundal ile birlikte Belediye Başkanı Rasim Arı ile tanışmak amacıyla belediye binasına gitti.
Arı'nın toplantıda olması nedeniyle bu isteğini gerçekleştiremeyen Zeynep Su, babasının çektiği video ile Başkan Arı'yı çaya davet etti.
Zeynep Su videoda "Rasim amca bize çaya gel" derken sosyal medyadan Zeynep Su'nun çağrısını gören Başkan Rasim Arı, ailenin evine konuk oldu.
Zeynep Su ziyaretten dolayı oldukça mutlu olurken Arı, ziyarette Zeynep Su'ya çeşitli hediyeler vererek onunla bir süre vakit geçirdi.
Zeynep Su'nun babası Mustafa ve annesi Şennur Altundal, kızlarının tanışma isteğini kırmayarak evlerine kadar gelen Başkan Arı'ya teşekkür etti.
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Başkan Arı, çaya davet eden Zeynep Su'yu kırmadı
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