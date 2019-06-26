Başkan Arı inceleme ve ziyaretlerde bulundu

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Nevşehir Belediyespor'un iç saha maçlarını oynayacağı Gazi Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Beraberinde belediye meclis üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ve kulüp yöneticileri ile tribün, soyunma odaları, basın tribünü ve protokol bölümünü gezen Başkan Arı, eksikliklerin giderilmesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Arı, burada yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesinde tüm Nevşehirlilerin gurur duyacakları bir futbol takımı oluşturacaklarını belirterek, bunun için tüm imkanların seferber edileceğini kaydetti.

Arı, "Nevşehir Belediyespor'a gönül veren taraftarlarımız hiç endişe etmesin. Oluşturacağımız yeni takımımız yeni sezonda elde edeceği başarılarla bu şehrin insanlarını mutlu edecek. Hedefimiz daha üst liglere çıkabilmek ve bunun için çalışıyoruz. Kırmızı-beyazlı forma için sahada terinin son damlasına kadar mücadele edecek futbolculardan kurulacak takımımızla beraber yeni yönetimimiz sporseverlerinin arzu ettiği başarıyı yakalayacak. Bundan hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

Arı, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunarak, caddede karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

Atatürk Bulvarı ve Lale Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerini ziyaret eden Arı, vatandaşlara belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

