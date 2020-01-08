Başkan Arı'dan, Nevşehir Kalesi ve çevresinin yenileme alanı kararına teşekkür
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Nevşehir Kalesi ve çevresinin yenileme alanı olarak belirlenmesi kararını sevinçle karşıladıklarını bildirdi.
Arı, yazılı açıklamasında, Nevşehir Kalesi ve çevresini kapsayan alanın 5366 sayılı "Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun"un 2'nci maddesi gereğince yenileme alanı olarak belirlendiğini kaydetti.
Bölgenin tarihi dokusuna uygun projelerle turizme açılması için gerek yurt içinden gerekse yurt dışından birçok yatırımcı ile görüşmelerin sürdüğünü aktaran Arı, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız, projemizle ilgili son resmi imzayı da atarak projemizin startını fiilen vermiştir. Bu dakikan itibaren daha çok çalışarak tüm dünyanın gözdesi haline getireceğimiz projemizi ivedi bir şekilde tamamlayacağız. Şehrimizin kaderini değiştirecek bu tarihi kararı alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve projemizi sahiplenen tüm bakanlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Böylesine önemli bir bölgeyi hem ülke hem de dünya turizmine kazandırarak şehrimize ciddi bir katkı sağlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz."
-
Çubuklu judoculardan 10 madalya
-
ATSO Başkanı Göktaş, 2019 yılını değerlendirdi
-
Mamaklı yetenekli gençler sahne tozu yutacak
-
Eskişehirspor Başkanı Akgören: “Sekidika için bir Anadolu kulübüyle anlaşmıştık, menajeri razı edemedi”
-
Beyşehir'de ulaşıma kapalı yol kalmadı
-
Başkan Arı'dan, Nevşehir Kalesi ve çevresinin yenileme alanı kararına teşekkür
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.