Başkan Bahçeci'den karanfilli kandil kutlaması

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Mevlit Kandili dolayısıyla hastaneyi ziyaret edip karanfil dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Bahçeci, kandil nedeniyle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Hastalarla tek tek ilgilenerek kandillerini kutlayan Başkan Bahçeci, "Bugüne kadar hemşehrilerimizin iyi günlerinde de kötü günlerinde de yanlarında olmaya gayret ettik. Hastanelerde kalan hemşehrilerimiz ile bu özel geceyi paylaşmak istedik. Allah hastalarımıza en kısa zamanda şifa vererek sevdikleriyle olmalarını nasip etsin. Her birinin gecesi mübarek olsun." dedi.



Tedavi gören hastalar ve yakınları da ziyaretinde kendilerine moral vererek karanfil dağıtan Bahçeci'ye teşekkür etti.