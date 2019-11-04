Başkan Bilgin öğrencilere kitap hediye etti
SİVAS (AA) – Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Yavuz Selim İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere kitap hediye etti.
Pazartesi ders başlangıcı törenine katılan Bilgin, öğrencilere iyi dersler temennisinde bulundu.
Yarının Türkiye'sinin daha güçlü olacağını aktaran Bilgin, "Bizler de Sivas Belediyesi olarak her zaman öğretmenlerimizin, sizlerin ve eğitim camiasının emrindeyiz. Eğitim noktasında yapılacak her türlü projeye, her türlü ihtiyacınıza destek olacağız. Ülkemiz, milletimiz için kendinizi iyi yetiştirmenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sınıfları ziyaret eden Bilgin, başlatılan kitap okuma etkinliğine katkıda bulunmak için öğrencilere "Dedemin Bakkalı", "Beyaz Gemi" ve "Uzun Hikaye" kitaplarını hediye etti.
Bilgin, öğretmenlerin taleplerini de dinledi.
-
Başkan Bilgin öğrencilere kitap hediye etti
-
Milli gemi, milli füzeyi ateşledi
-
Harçlıklarıyla aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını besliyorlar
-
Kale gibi kervansaray: Sultanhanı
-
Karaman'da tarım ilacı deposunda yangın
-
Kırıkkale'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.