Başkan Demirbaş'tan Ahilik Haftası ziyaretleri
ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ahilik Haftası dolayısıyla ilçedeki esnaf odalarını ve esnafları ziyaret ederek Ahilik Haftaları'nı kutladı.
İlk olarak Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rumi Türkoğlu'nu ziyaret eden Başkan Demirbaş, daha sonra Türkoğlu ile birlikte ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek Ahilik Haftaları'nı kutladı.
Esnaf ile sabah kahvaltısı da yapan Demirbaş, daha sonra Çubuk Madeni Ağaç İşleri Odası Başkanı Satılmış Koçak'a ziyarette bulundu.
Sanayi sitesinde yürüyüş yaparak, vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet eden ve bol bol fotoğraf çektiren Demirbaş, esnafların istek, temenni ve dileklerini de aldı.
Esnaf ziyareti sırasında Başkan Demirbaş'a, aşure ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Mesleğinde en uzun çalışan esnaflardan ayakkabıcı Üzeyir Gündoğdu (67) ve berber Mehmet Türkoğlu'nu (79) ziyarette konuşan Demirbaş, "Allah uzun ömür ve sağlık sıhhat versin bu abilerimize. Mesleklerindeki ustalıklarının ve dürüstlüklerinin yanında sebat etmeyi de bizlere en iyi şekilde gösteriyorlar. Bizde her zaman Ahilik geleneğini sürdüren esnafımızın yanında olduk, bundan sonra da esnaf ve sanatkarımıza destek olmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz." dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çubuk Madeni Ağaç İşleri Odası Başkanı Satılmış Koçak ise Demirbaş'ın her zaman esnaf ve sanatkara sahip çıktığını belirtti.
Esnaf ziyaretleri sırasında Demirbaş'a belediye meclis üyelerinden Ahmet Kılıç, Recep Taş da eşlik etti.
-
Sermaye piyasası araçları bireylere tanıtılıyor
-
“Pancar şekeri satışlarında Cumhuriyet tarihimizin rekoru kırıldı”
-
Sivas'ta silajlık mısır hasadı etkinliği düzenlendi
-
Türk Kızılayı'ndan aşure ikramı
-
Eskişehir'de orman yangını
-
Vali Yardımcısı Dölek'ten Başkan Demirbaş'a ziyaret
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.