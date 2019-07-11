Başkan Demirbaş'tan Çubuk Muhtarlar Derneğine ziyaret

ANKARA (AA) – Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Demirbaş, ziyarette dernek başkanı Abdullah Esre ve muhtarlarla bulundu.

Demirbaş, şehri yönetenlerin ortak amacının vatandaşa hizmet etmek olduğunu belirterek, bu konuda önemli roller üstlenen muhtarlara teşekkür etti.

Demirbaş, muhtarlara önümüzdeki dönemde gerçekleşecek projeleri anlattı.

Muhtarların sorunlarını da dinleyen Demirbaş, Çubuk’a hizmet etmekten mutluluk duyduğunu vurguladı.

Muhtarların halkın temsilcileri olduğuna işaret eden Demirbaş, şöyle devam etti:

"Bu yüzden muhtarlarımız bizim halk içindeki temsilcimiz, gözümüz, kulağımız. Mahallelinin isteklerini, beklentilerini, sorunlarını, muhtarlarımızdan öğreniyor, bölgeye hizmeti iş birliği içinde gerçekleştiriyoruz. İlçemizin sorunlarının çözümünde muhtarlarımızdan da destek alıyoruz. Muhtarlarımızla zaman zaman bir araya geliyoruz, onların sıkıntılarını biliyoruz."

Çubuk'un ihtiyacı olan sosyal projeleri de yapmak için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Demirbaş, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde ilçemize bir yüzme havuzu kazandıracağız. Yıldırım Beyazıt Mahallemize millet parkı projemiz var. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla görüştük ve projelerimizi verdik. Melikşah Mahallemizde bulunan ve bakımsızlıktan yıkılan termal havuzun yıkımı ve yerine sağlık turizmi konusunda yatırımı yapılması konusunda girişimlerimiz var. Bunların yanında mahallelerimizde tarım arazilerinin yollarının düzenlenmesi çalışmamız devam ediyor. Mahallelerimizdeki dernek binalarının mahalle derneklerine cüzü bir bedelle satışı ile ilgili çalışma sürüyor."

Esre de muhtarlarla koordineli çalışmalarından çok memnun kaldıklarını vurgulayarak, "Sorunların çözümünde Sayın Başkanımız bize yardımcı oluyor. Bunun için tüm muhtar arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.