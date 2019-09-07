Başkan Dinçer'den esnaf ziyareti
AKSARAY (AA) – Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, pazar esnaflarını ziyaret etti.
Başkan Dinçer, Aksaray Manavlar Odası Başkanı Kuddusi Yeşildal ile pazar esnafını ziyaret ederek esnafla sohbet etti.
Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, esnaflara Aksaray Belediyesi logosu bulunan mavi renkli tişörtleri dağıttıklarını ve tek tip kıyafet uygulamasını başlattıklarını söyledi.
Pazar esnaflarının vatandaşlar tarafından fark edilmesi için tek tip kıyafet ve yaka kartı uygulamasına geçildiğini belirten Dinçer, şöyle konuştu:
"Pazarda satış yapan pazarcı esnafı tek tip kıyafet giyecek ve reyonlarına isimlerinin yazılı bulunduğu tanıtıcı kartlarını koyacak. Vatandaşlar, esnafların yakalarında bulunan kimlik kartları ve tezgah üzerinde bulunacak ürün bilgi kartlarıyla, karşılaştıkları olumsuz durumlarda hangi ürünü kimden aldığı konusunda bilgi sahibi olabilecek."
Açıklamaların ardından Başkan Dinçer, Aksaray Belediyesi logosu bulunan mavi renkli tişörtleri esnaflara dağıttı.
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