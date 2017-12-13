Başkan Özaltun, Beşiktaşlı taraftarlarla buluştu

Beyşehir Beşiktaşlılar Derneği, Beyşehir’deki taraftarlarını yemekte buluşturdu. Dernek lokalinde verilen yemeğe Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ali Telli, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Bayındır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Beyşehir Belediyespor Futbol Takımı yöneticileri ve futbolcuları ile Beşiktaşlı taraftarlar ve davetliler katıldı.

Yemekte konuşan Belediye Başkanı Murat Özaltun, Türkiye liglerinde mücadele eden takımların bulunduğu liglerdeki performansıyla ülke genelindeki başarısının önemli olduğunu, ancak Avrupa’da başarılı olarak şampiyon olmalarının ülke adına çok daha önemli olduğunu vurguladı. Özaltun, “Önemli olan Türkiye’de şampiyon olmak kadar, Avrupa’da da başarılı olabilmektir. Beşiktaş da maşallah bu anlamda başarısıyla dikkat çekiyor. Avrupa’da da gerçekten ay yıldızlı bayrağımızı, ülkemizi çok güzel şekilde temsil ediyor. Aynı şekilde inşallah Konyasporumuz da, liglerimizdeki diğer takımlarımız da başarılı olur ve Türkiye’yi temsil etme noktasında o başarıları gösterirler diye umut ediyorum. Beşiktaş bunu fazlasıyla yapıyor. Ben bildiğiniz gibi Fenerbahçeli’yim. Ama Beşiktaşlılar Derneği’nin bu kadar güzel olduğunu içerisine girmeden tahmin edemezdim. Bugün ben bunu gördüm. Dolayısıyla, Beşiktaş gibi, Fenerbahçe de, Galatasaray da, Konyaspor da bizim takımımız. Tüm takımlarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun. Özellikle Avrupa’da daha çok yardımcısı olsun. Zira Türkiye’nin her alanda başarı getirmesi bizleri onurlandırıyor, gururlandırıyor” diye konuştu.

Konuşmasında, yemek programına katılan Beyşehir Belediyespor Futbol Takımına da amatör ligdeki mücadelesinde başarılar dileyen Özaltun, “Hep şöyle diyoruz ki; ‘ilk olacağız veya ilklerin şehri olacağız’ Biz de bunu Beşiktaşlılar Derneği’nde söylüyoruz. Bu yıl inşallah takımımızı şampiyon olarak gelecek sezonda BAL Ligi’nde görmek istiyoruz. Bu, hem sizin, hem de bizim için bir ilk olsun. Ama bu talebimiz tabii ki çalışmayla alakalı, biz çalışıyoruz bize ve şahsıma düşen de Beyşehir Belediyesi olarak sizlere her türlü desteği vermek. Bu desteği bizler veriyoruz, başarıyı da sizlerden bekliyoruz. Bu anlamda, bu güzel derneğin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, davetinizden dolayı da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Beyşehir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ali Telli de konuşmasında, Başkan Özaltun’a destek ve katılımlarından dolayı teşekkür ederek, “Derneğimizin misyonu sadece burada maç izletmek değil. Sosyal kültürel anlamda da Beyşehirimiz adına neler yapabiliriz, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber ilçemizi daha çok nasıl ön plana çıkarabiliriz, ne tür projeler yapabiliriz, biz bunların da peşindeyiz, bu yönde çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız, dernek olarak Beşiktaş Kulübü’nü ilçemizde en iyi şekilde temsil etmektir” şeklinde konuştu.