Başkan Özaltun’un dış mahalle ziyaretleri sürüyor
Her haftanın bir günü kent merkezi dışındaki bir taşra mahallesini ziyaret eden Beyşehir Belediyesi Başkanı Murat Özaltun’un bu haftaki ziyaret ettiği yerleşim merkezi Çiçekler Mahallesi oldu. Çiçekler’de, mahalle sakinleriyle buluşan Özaltun, sohbet ettiği vatandaşlardan yaşadıkları yerleşim merkezine yönelik taleplerini dinledi. Başkan Özaltun, gerek şehir merkezinde, gerekse dış mahallelerde fırsat buldukça halkın arasına girmeye, onlarla dertleşip, hasbihal etmeye büyük önem verdiklerini ifade etti. Özaltun, vatandaşlardan bu taleplerin karşılanmasına yönelik çalışmaları belediyenin imkanları ölçüsünde yerine getirebilmenin gayretini gösterdiklerini anlattı. Özaltun, Beyşehir’in hangi yerleşim merkezi olursa olsun hizmetin en güzeline,en iyisine layık olduğunu, Belediye olarak ilçedeki en ücra noktaya bile ulaşarak birçok yatırımı dönemlerinde hayata geçirdiklerini belirtti.
Başkan Özaltun, ziyaretinin son bölümünde Çiçekler Mahallesi’nde Belediye’nin yaptığı çok amaçlı sahada oynayan çocukların yanına da giderek bir süre sohbet etti, kendilerine çeşitli hediyeler verdi.
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