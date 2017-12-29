Başkan Özgüven, mesaisinin büyük bölümünü halkla geçiriyor

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven mesaisinin büyük bölümünü halkla geçiriyor. Halkla iç içe olmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Başkan Özgüven, makamına işlerin aksamaması için gereken imzaya geldiğini ifade etti. “Yolumuz hizmet, gücümüz halk” diyen Başkan Özgüven, “Vatandaşlarımızdan aldığımız güçle daima ileri gitmek, şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz gün de dediğimiz gibi Belediye’yi hemşehrilerimizle beraber yönetmeye gayret gösteriyor, onların istek ve taleplerini hizmet skalamızın en başına koyuyoruz. Ereğlimize çoğu ilk olan önemli hizmetleri kazandırdık. Bu hizmetlerin yanı sıra vatandaşlarımıza yakın olmayı her fırsatta onlarla istişare etmeyi hep ilke edindik. Bizler hizmet için bu makamları işgal ediyoruz. Halka hizmetin hakka hizmet olduğunun da bilincindeyiz. Bu sebeple hemşehrilerimizle hep beraberiz. Bundan sonraki süreçte de küçüklerimizin bir abisi, büyüklerimizin bir evladı olmaya devam edecek, hemşehrilerimizin de destekleriyle hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.