Başkan Özgüven’e “Yılın Yerel Yöneticisi” ödülü
Halkın oylarıyla belirlenen ödüllerde engellilere verdiği destekten dolayı Başkan Özgüven’e de ödül takdim edildi.
Çalışmalarının karşılığını almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Sosyal Belediyecilik anlamında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Engelli kardeşlerimize, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve hastalarımıza her platformda destek oluyoruz. Bunun karşılığında takdir görmenin hazzı her şeye değer. Bu anlamda tarafıma tevdi edilen bu ödülün engellilere yönelik çalışmalarımız için olmasının değeri çok daha farklı. Engelli kardeşlerimize destek olmak onları topluma kazandırmak bizim insanlık görevimiz. Her zaman ‘Her birey bir engelli adayıdır’ bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Onlar çok özel insanlar. Biz de Belediye olarak özel olduklarını onlara hissettirmek için çaba harcıyoruz. Bu ödülü halkımız ve şehrimiz adına alıyor ve bizleri bu ödüle layık görenlere yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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