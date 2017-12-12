Başkan Özselek’ten SGS son başvuru uyarısı

Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Mali müşavirlik mesleğine giriş aşaması olan ve TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş Sınavı, 100 sorusu alan bilgisi, 30 sorusu ise genel kültür ve yetenek olmak üzere toplam 130 soruluk test biçiminde yapılan bir sınavdır. Staja giriş sınavı yılda 3 kez yapılmaktadır. Bu dönem ki sınav başvurusunun 02 Ocak 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Staja Giriş Sınavı’na başvurabilmek için; iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, muhasebe ve denetim, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonometri, siyaset bilimi, uluslararası finans, ekonomi, bankacılık ve sermaye piyasası, pazarlama yönetimi, bankacılık ve finans, pazarlama, turizm işletmeciliği, turizm ve otel işletmeciliği, hukuk bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olmak gerekmektedir. Staja Giriş Sınavı’nda, sınava giren tüm adayların iki ana başlıkta başarı puanları (Genel Kültür ve Alan Bilgisi) ayrı ayrı ve ortalamaları 50, standart sapmaları 10 olacak biçimde normal dağılıma göre hesaplanmakta, daha sonra bu iki ana başlıkta aldıkları puanlardan ağırlıklı başarı puanları bulunmaktadır. Kısaca Mali Müşavirlik stajını başlatmak isteyen bir adayın Staja Giriş Sınavı’ndan 60 puan alması gerekmektedir” dedi.i

Staja Giriş Sınavında TESMER’e (Temel Eğitim ve Staj Merkezi) nakit yatırılması gereken sınav ve dosya harçlarını adayların kredi kartına 3 taksit şeklinde yatırabileceklerini belirten Özselek, “Sınavla ilgili detaylı bilgi ve başvuru konusunda yardım almak isteyen lisans mezunları odamızın TESMER bölümünden destek alabilirler. Ayrıca Staja Giriş Sınavı için Odamız tarafından eğitim kursu açılmaktadır” diye konuştu.