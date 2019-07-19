Başkan Saygı, esnafın sorunlarını dinledi
KONYA (AA) – Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı esnafların sorunlarını ve isteklerini dinledi.
Anıt Meydanı etrafında yer alan esnaflarla bir araya gelen Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, esnafların Bozkır'ın can damarı, ilçeye en çok ekonomik girdi sağlayan kişiler olduğunu söyledi. Esnafların sorunları ve önerilerini de dinleyen Saygı, Anıt Meydanı etrafını meşhur pazarın kurulduğu Cuma gününde canlandırmayı istediklerini söyleyerek yapılacak tüm çalışmaları halkın tamamıyla istişare etmeye çalışacaklarını belirtti.
İlçede istişare mekanizmasını sorunsuz olarak yürüteceklerini söyleyen Sadettin Saygı, halk meclisi toplantılarının yakın zamanda başlayacağını, gencinden yaşlısına, memurundan işçisine, ev hanımlarından esnaflarına, gurbetçisinden misafirine varana kadar ayrı ayrı ilçede yaşayan herkesle yapacakları çalışmaları paylaşacaklarını ve onların önerilerini dinleyeceklerini söyledi.
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