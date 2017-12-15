Başkan Tuna’dan Ankaralılara ulaşım müjdesi
Başkan Tuna, Büyükşehir Belediye Meclisinde de görüşülecek olan yeni ulaşım müjdesine ilişkin olarak, “Artık Başkentlilerimiz, toplu taşım kartları Ankarakart’tan başka bir Ankarakart’a bakiye aktarımı yapabilecekler” dedi. Ankara halkına modern ve kaliteli hizmeti sunarak, verilen toplu taşıma hizmetinden duyulan memnuniyeti en üst seviyeye çıkarmak için çalışmaları sürdüreceklerini kaydeden Başkan Tuna, vatandaşların çeşitli zaman ve vasıtalar aracılığıyla Ankarakartlar arasında karttan karta bakiye aktarımı yapılmasını talep ettiklerini söyledi. “İşimiz hizmet, gücümüz millet” sloganıyla vatandaşın isteklerinin yerine getirilmesi için çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Tuna, “Meclis gündemimizde görüşülmesinin ardından üyelerimizin kabul etmesi halinde bundan böyle Ankarakart sahibi vatandaşlarımız aylık olarak en fazla üç farklı karta ve 90 biniş tutarını geçmeyecek şekilde karttan karta bakiye aktarma hakkına kavuşacak” açıklamasını yaptı.
Aktarım yapmak isteyen vatandaşların Beşevler, Dikimevi, Akköprü ve Kızılay metro istasyonlarındaki “Kişiselleştirme Noktalarına” başvurarak aktarım yapabileceklerini anlatan Başkan Tuna, “Bu hizmetimiz tüm Ankaralı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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