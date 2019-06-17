Başkan Türkyılmaz, basın mensuplarıyla bir araya geldi
KIRIKKALE (AA) – Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Bir çay bahçesinde düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Türkyılmaz, burada yaptığı konuşmada, seçimin üzerinden 3 ay geçtiğini buna rağmen çok yol kat ettiklerini söyledi.
Türkyılmaz, şöyle konuştu:
"Elimizden geldiğince tüm birimleri revize ediyoruz. Belediyenin alacaklarını tahsil ederek geçmişten gelen borçları ödüyoruz. Usulsüz yapılan ödemeler için de yargı yoluna gidiyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın yaz okullarına kayıtlarını başlattık. Belediye olarak gençlerin ve çocukların spor ahlakı ve spor kültürüyle yetişmesi, yaz tatillerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi açısından yaz okulları çok önemli. Kayıtlarımız 17 Haziran'da başlayıp 29 Haziran'a kadar devam edecektir. Katılımcılardan sadece aylık olarak 150 lira ücret alınacak olup, şehit ve gazi yakınları ücretsiz kaydedilecektir."
Program soru cevabın ardından sona erdi.
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