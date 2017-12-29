Başkan Tutal, muhtarlarla karla mücadele toplantısı düzenledi
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, karla mücadele konusunda bu yıl traktörleri muhtarların temin etmesi kaydıyla, kar kürüme bıçaklarını Seydişehir Belediyesinin karşılayacağını, diğer masraflarının Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını kaydetti.
Seydişehir Belediyesi olarak toplumun her kesimiyle birlik ve beraberlik içerisinde istişare ederek ilçeye hizmet ettiklerini belirten Başkan Tutal,”Hepimizin bildiği üzere geçtiğimiz yıl Seydişehir’de kar kalınlığı 3 buçuk metreydi. Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına kontak kapatmadan çalıştık. Önceliği ana arterlere, köy yollarımıza verdik. Büyükşehir Belediyemizle birlikte koordineli olarak çalıştık. Ayrıca yine kırsal mahallerimizde muhtarlarımız imkanları ölçüsünde bizlere destek verdi. Karla mücadele siz muhtarlarımızı da bir mesai arkadaşımız gibi gördüğümüz için sizlerde mahallelerinizde çalışmalarımızı yakından takip ettik. Bazı vatandaşlarımızda kendi traktörleri ile bize yardımcı oldu. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Devletimizin gücü ve imkanı var. Ama tedbirlerimizi önceden almak lazım, biz kendi imkanlarımız kullanarak sizlere destek olmaya çalıştık. Biz kendi aramızda dayanışmayı sağlar, birbirimize destek olursak sorunları çözeriz. Aylık muhtarlarımızla toplantılarımızı düzenleyerek sorunlarımız birlikte çözelim” şeklinde konuştu.
Fen İşleri Dairesi 4.Bölge Müdürü Memiş Kunt ise, Seydişehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak koordineli bir şekilde çalışarak yaşanan sıkıntıların ve sorunların birlikte çözülebileceğini aktardı.
Toplantıda tek tek söz alan muhtarlar, Belediyemiz ve Konya Büyükşehir Belediyesi mücadele kapsamında gerekenlerin yapıldığını, eksik kalan işlerinde talep edildiği takdirde karşılandığını kaydederken, Konya Büyükşehir ve Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve ekibine karla mücadele çalışmalarında göstermiş olduğu destek ve gayretlerinden dolayı teşekkür etti.
Muhtarlar toplantı sonunda Başkan Tutal ve Fen İşleri Dairesi 4. Bölge Müdürü Kunt’a istek ve taleplerini dile getirdi. Seydişehir Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Belediye Başkan Yardımcıları Mevlüt Güray, Bilal Mernekli, Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi 4. Bölge Müdürü Memiş Kunt, dış mahallelerin muhtarları ile Belediye’nin bazı birim müdürleri katıldı.
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