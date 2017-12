Başkan Tutal, Whatsapp davetini geri çevirmedi

Seydişehir Belediyesi WhatsApp hattına atılan bir mesaja Başkan Tutal duyarsız kalmadı. Akşehir’de ikamet eden Murat Hüdavendigar Türkcan, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a dedesi Osman Umutlu’yu ziyaret etmesi için WhatsApp iletişim hattına mesaj attı. Başkan Tutal torunun mesajını görünce “Siz davet edersiniz de biz gelmez miyiz? “diyerek, Saadetler Mahallesinde ikamet eden 85 yaşındaki Osman Umutlu ve eşini evinde ziyaret etti.

İlk defa bir belediye başkanı tarafından evinde ziyaret edildiğini kaydeden Osman Umutlu, “Allah sizden razı olsun. İlk defa beni evimde bir belediye başkanı ziyaret ediyor. Halimizi hatırımızı soruyor. Eşimle birlikte evimde ilerlemiş yaşımıza rağmen hayatımızı devam ettiriyoruz. Tansiyon ve şeker hastasıyım. Torunumla sohbet ederdik hep ama böyle bir şey yaptığından haberim yoktu. Çok duygulandım. Allah senden razı olsun. Sen bizi mutlu ettin Allah’ta seni mutlu etsin evladım” dedi.

Kıldığı 5 vakit namazları sonunda her zaman herkese dua ettiğini kaydeden Osman Umutlu; ”Suriye’de, İsrail’de yaşayanlar, çadır kentlerde yaşayanları, zülüm altında olan İslam ümmetini, çocukları dualarıma katıyorum. Allah’ım sen onları koru diye. Allah kabul eder inşallah. Sizlere dua ediyorum. Allah sizlerden de razı olsun” diye konuştu.

Vatandaşların her türlü belediyecilik hizmetiyle ilgili taleplerini bu hat üzerinden kendilerine ulaştırdığını belirten Başkan Tutal, “Bu iletişim hattı üzerinden bazen de duygusal anlar yaşamaktayız. Murat Hüdavendigar Türkcan kardeşimiz bize Whatsapp iletişim hattımızdan ulaşıp dedesini ziyaret etmemizi istemiş. Biz de ‘Siz istersiniz de, biz gelmez miyiz?’ diyerek Osman Umutlu amcamızı ve eşini evinde ziyaret ettik. İlerlemiş yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen maşallah dimdik ayaktalar. Allah sağlık ve sıhhatlerini bozmasın” şeklinde konuştu.

Umutlu çiftinin bir istekleri ve talepleri olduğu zaman her an kendisini arayabileceklerini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Osman amca her zaman bizleri arayarak ziyaret edebilir veya biz kendisini ziyaret ederiz. İhtiyaçları olduğu anda da biz her zaman kendisinin yanındayız” ifadelerini kullandı.