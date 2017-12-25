Başkan Yağcı’dan taşeron değerlendirmesi
Başkan Yağcı mesajında neferi olmakla gurur duyduğu, AK Parti ve hükümet tarafından çalışanlara yönelik yapılan düzenlemenin hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan niyaz etti. Yağcı, “Siyaset hayatına başladığı günden bu yana güçlü ve gücün değil, her zaman hak ve haklının yanında yer alan ve şu ana kadar verdiği sözleri yerine getiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, AK kadro ve hükümetimizin her bir üyesine, çalışan kardeşlerimize yönelik yapılan düzenlemeden dolayı şükranlarımızı iletiyorum. Şu ana kadar vermiş olduğu sözleri yerine getiren hükümetimiz, çalışan kardeşlerimize yönelik çok önemli ve büyük bir görevi yerine getirmiştir. Neferi olmakla gurur duyduğum AK kadro tarafından gerçekleştirilen düzenlemenin bütün çalışan kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Büyük emekler vererek, çalışan kardeşlerimiz ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da el ele gönül gönüle şehrimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Cem Kaan Toka
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