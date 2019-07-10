Başkan Yaka, tüccar ve çiftçilerle buluştu
KONYA (AA) – Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka Ticaret Borsası Elektronik Satış Merkezi'nde gerçekleştirilen hububat satışını izledi.
İlk olarak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy'u ziyaret eden Başkan Yaka daha sonra satış salonunda çiftçi ve tüccarla ile bir araya geldi.
Belediye Başkanı Mehmet Yaka satış salonunda yaptığı konuşmada, "2019 hasat mevsiminin ilçemize ve ülkemize bolluk ve bereket getirmesini diliyorum. Devletimizin ürünlere verdiği taban fiyatın üzerinde çiftçilerimizin ürünlerini sattıklarını ve değerlendirilmesinden memnunuz. Karapınar Tarım ve Hayvancılık alanında adından söz ettiren bir ilçedir. Tarımda gelişen teknolojiler ile üreticilerimizin buluşmasını sağlayan Karapınar Ticaret Borsası Başkanı ve Üyelerine gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İlçemiz halkının ekonomik, sosyal ve Kültürel alanında gelişmesine katkı vermeye devam edeceğiz." dedi.
KTB Ahmet Ulusoy da, Başkan Yaka'ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
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Başkan Yaka, tüccar ve çiftçilerle buluştu
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