Başkan Yaşar, optik illüzyon sergisi açılışına katıldı
ANKARA(AA)- Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçede düzenlenen Optik İllüzyon Sergisi'nin açılışına katıldı.
Başkan Yaşar, Başak Eğitim Hizmetleri Genel Direktörü Metin Akyol ve Yenimahalle Dede Korkut İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerince tasarlanan serginin açılışını yaptı.
Daha sonra sergiyi gezerek bilgi alan Yaşar, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi çocukların da sergiye ücretsiz giriş yapmalarına yardımcı olacaklarını söyledi.
Bilimin şaşırtıcı gerçeklerini görerek optik illüzyon istasyonlarını interaktif olarak deneyimleme fırsatı sunan Optik İllüzyon Sergisi, 24 Mayıs'a kadar açık kalacak.
BENZER HABERLER
-
Başkan Yaşar, optik illüzyon sergisi açılışına katıldı
-
Bahşılı'da “Çocuk istismarını tanıma ve önleme” semineri
-
Minik sporcu ödülünü depremzedelere gönderdi
-
Mamak ilçesinde karla mücadele çalışmaları
-
Van'da çığ düşmesi
-
Beyşehir'de trafik kazası: 4 yaralı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.