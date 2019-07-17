Başkent polisinden kaçak içki operasyonu: 16 gözaltı
ANKARA (AA) – Ankara'da bir ihbar üzerine iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 2 pompalı tüfek ve bir tabanca ile 384 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 16 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Caddesi'ndeki bir apartman dairesi ile Büklüm Sokak'taki bir eğlence merkezine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Eğlence merkezinde yapılan aramada 2 pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait 75 av fişeği bulan ekipler, iş yerinin bar kısmındaki sandalye döşemesinin içine gizlenmiş halde bir tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile kutu içerisinde 9 milimetre çapında 32 fişek ele geçirdi.
Ayrıca eğlence merkezinde ve otopark bölümünde yapılan aramalarda ise kaçak olduğu belirlenen çeşitli markalarda 384 şişe içki bulundu.
Operasyonda aralarında çok sayıda suçtan kaydı bulunan işletme sahibi ve ortaklarından H.A.Y, R.Ö, S.B ve E.Ü'nün de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, işletme ortağı olduğu bildirilen N.G'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı.
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