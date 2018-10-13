Başkentin satranç müzesi 3 yaşında
ANKARA (AA) – Dünyanın en büyük satranç koleksiyonunu barındıran Guinness rekorlu Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nin 3'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, satranç milli takımının sporcuları karşılaşma yaptı.
Altındağ ilçesindeki Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'ndeki programa, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Akın Gökyay, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı ve FIDE Asbaşkanı Gülkız Tulay ile diğer davetliler katıldı.
Akın Gökyay, burada yaptığı konuşmada, eşi Birten Gökyay ve Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin tavsiyesi üzerine satranç müzesi için Hamamönü'nü tercih ettiklerini söyledi.
Müzenin açılış gününü Ankara'nın başkent seçildiği tarih olan 13 Ekim'e denk getirdiklerini belirten Gökyay, "Satranç benim çocukluğumda tanıştığım bir spor. Satranç bir dönem toplumun elit kesiminin kapalı kapılar ardında oynadığı bir spordu. Ancak bu spor dalı son yıllarda Türkiye'de çok hızlı bir şekilde gelişti. Ankaralıların da bu müzeye ve bu spora daha çok sahip çıkmalarını istiyoruz." dedi.
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ise ilçenin cumhuriyeti kuran insanların oturduğu bir bölge olduğunu ve özellikle Hamamönü'nü kültür ve müzeler bölgesi haline getirdiklerini bildirdi.
Tiryaki, "Eğer bu başkentte huzurlu ve mutlu yaşayacaksak, kültürle, sanatla, musikiyle ve sporla çocuklarımızı büyüteceğiz. Bunun dışında her gün gazetelerin 3'üncü sayfalarında, ailesine zarar veren çocuklarla karşılaşırız." diye konuştu.
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı ve FIDE Asbaşkanı Gülkız Tulay, satranç milli takımı oyuncularıyla gittikleri ülkelerde, başkentteki satranç müzesi ile övündüklerini söyledi.
Toplantıda, vakıf yöneticilerince Veysel Tiryaki'ye üstün hizmet ödülü, Gülkız Tulay'a üstün başarı ödülü ve satranç milli takımı sporcusu Çisel Anaçoğlu'na ise başarılarından dolayı plaket verildi.
Program sonunda satranç milli takımının sporcuları, bahçe satrancı oynadı.
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Başkentin satranç müzesi 3 yaşında
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