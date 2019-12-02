Başkentli kadınlar Altındağ'ın tarihi yerlerini resmetti
ANKARA (AA) – Altındağ Belediyesi Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde eğitim gören kursiyerler, belediye tarafından kısa süre önce otoparka dönüştürülen bir okulun bahçesindeki duvarlara ilçenin tarihi mekanlarını yansıttı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez bünyesinde eğitim gören kadınlar, kurs programı kapsamında otoparkın duvarlarına Ankara Kalesi, Çerkeş Sokak, Hamamönü ve Suluhan Çarşısı'nı çizerek hünerlerini sergiledi.
Eğitimci Züleyha Kabasakaloğlu öncülüğünde tarihi mekanları resmeden kursiyerler, 3 gün süren çalışma sonrasında ziyaretçilerin beğenisini kazandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Kalesi'nde ücretsiz hizmete açılan otoparkın memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyelerimizin yaptığı çalışma otoparka renk kattı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ankara Kalesi ve çevresinin daha fazla ziyaret edilmesi için çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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