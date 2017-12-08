Başkentte 2 araç göçük altında kaldı
Olay, sabah saatlerinde Keçiören’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çaldıran Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın otoparkında toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. O sırada park halinde bulunan Mesut K.’ye ait 33 DCL 53 plakalı minibüs ile İsmail K.’ye ait 06 HNZ 39 plakalı otomobil, otoparkta oluşan göçüğün içine yuvarlandı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Büyük bir gürültüyle sarsılan bina sakinleri, yuvarlanarak yan apartmanın duvarına çarpan minibüs ile moloz yığınları arasında kalan otomobili gördü.
Vatandaşların ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, göçük alanını şerit çekerek kapattı. Polis ekipleri, çevrede toplanan meraklı kalabalığı göçükten uzak durmaları konusunda uyardı. Hurda yığınına dönen araçlar, çekici yardımıyla göçükten kurtarıldı.
Caner Ünver
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