Başkentte 26 ton “10 numara yağ” ele geçirildi
ANKARA (AA) – Ankara'da, halk arasında "10 numara yağ" olarak da bilinen 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı ilçesi Konya yolu üzerinde bir kamyonu şüphelenerek durdurdu.
Kamyonun tankerinde yapılan aramada, atık yağlardan elde edilen ve geri dönüşüm tesislerinde işlemlerden geçirilerek kamyon veya tır gibi araçlarda yakıt yerine kullanılabilen, halk arasında da "10 numara yağ" diye tabir edilen 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kamyonun şoförü sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı.
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