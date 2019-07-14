Başkentte bazı güzergahlarda yaya geçiş süreleri uzatıldı

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca kentin belirli noktalarındaki trafik ışıklarında haftanın 7 günü 10.00-15.00 saatleri arasında 29 saniye olan yaya geçiş süresini 34 saniyeye yükseltti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca, yayalara öncelik veren uygulama için ilk olarak başkentin en kalabalık bölgesi olan 4 nokta seçildi.

Yaz aylarında okulların kapanması ve vatandaşların tatile gitmesi nedeniyle azalan araç sayısını dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, araç geçişine uzun süreli programlanan trafik sinyalizasyon sisteminde 29 saniye olan yaya geçiş süresini 34 saniye olarak güncelledi.

Böylelikle, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kesişimindeki trafik lambalarında 10.00-15.00 arasında yaya geçiş süreleri 5 saniye uzatıldı.