Başkentte engelliler el sanatları becerilerini sergiliyor

ANKARA (AA) – Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören yaklaşık 180 engelli bireyin resim ve el sanatları ürünlerinden oluşan sergi açıldı.

Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi'nde (ANKÜSEV) düzenlenen serginin açılışını, Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş yaptı.

İbiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin topluma kazandırılması için farkındalık yaratmanın önemli olduğuna dikkati çekerek, serginin açılmasına katkı sunan, üniversitenin Öğrenci Destek Komisyonuna teşekkür etti.

Rektör İbiş, "Ankara Üniversitesi, Cumhuriyetin ilk üniversitesi ve halkın üniversitesi. Cumhuriyet'le özdeşleşmiş bir üniversite. Bizim görev sorumluluklarımızdan biri de engellileri topluma kazandırmak. Bugün bunun bir örneğini gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

– Geliri eğitime

Ankara Üniversitesi Öğrenci Destek Komisyonunun katkılarıyla açılan sergide, rehabilitasyon merkezinin atölyelerinde çalışan engellilerin resim, ahşap boyama, keçe, takı tasarımı gibi çeşitli el sanatları ürünleri yer alıyor.

Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencileri ve rehabilitasyon merkezi üyelerinin katıldığı sergiden elde edilecek gelir, engelli bireylerin eğitimlerinde kullanılacak.