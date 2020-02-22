Başkentte fast food işletmeleri denetlendi
ANKARA (AA) – Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda denetimi seferberliği kapsamında fast food işletmelerini denetledi.
Denetimlerde söz konusu işletmeler hijyen koşulları, çalışanların giysileri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu bakımından incelendi, ürünlerden numune alındı.
Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, kokoreç satan bir işletmede gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Korkmaz, denetimi yapılan işletmenin kayıt belgesini sunamadığını belirterek belgenin bir hafta içinde sunulamaması halinde 13 bin lira ceza kesileceğini söyledi.
Bugün toplu tüketim yerlerinin denetlendiğini belirten Korkmaz, gıda denetimlerinin yıl boyunca da süreceğini vurguladı.
Korkmaz, işletmelerde öncelikle evrak kontrolü yapıldığının altını çizerek, "Arkadaşlar detaylı bir şekilde hijyen açısından kontrollerini yapıyorlar. Satılan ürünlerin menşesini araştıracağız. Bu çok önemli bir konu. Gıda ürünlerinin de onaylı, kayıtlı bir işletmeden gelmiş olması gerekiyor." ifadesini kullandı.
Bu hafta farkındalığı artırmak için gıda denetim ekiplerinin yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Korkmaz, Başkentte bugün yaklaşık 300 gıda denetçisinin görev yaptığını söyledi. Korkmaz, alınan numunelerin değerlendirme aşamasında olduğunu, sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.
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