Başkentte hasar gören Hristiyan mezarları onarılıyor

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ortaköy Mezarlığı'nda hasar verilen Hristiyan mezarları için bakım ve onarım çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ortaköy Mezarlığı'nda 7 Şubatta bir grup çocuk tarafından zarar verildiği belirlenen Hristiyan mezarlarının taşları onarılıyor.

Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, "Zarar gören tüm mezarlarımız kısa sürede onarılmış olacak. Ortaköy Mezarlığı'nda bulunan her mezara din ve ırk ayrımı yapılmaksızın aynı hassasiyet ve sorumlulukla bakıyor, tüm mezarlarımıza aynı özeni gösteriyoruz. Mezarlıktaki güvenlik noktalarımızın sayısını da artıracağız." ifadelerini kullandı.

Mamak ilçesindeki Ortaköy mezarlığında 15-16 yaşlarındaki 6 çocuğun Hristiyan mezarlarına zarar verdiği tespit edilmiş, göz altına alınan çocukların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında ifadeleri alınmıştı.