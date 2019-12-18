Başkentte iki katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu
ANKARA (AA) – Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu.
İkinci el eşya satan çok sayıda iş yerinin bulunduğu Ulus İtfaiye Meydanı'nda alt katı iş yeri üst katı ise depo olarak kullanılan iki katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri binanın bulunduğu Yapıncak Sokak'taki eski ahşap evlerde oturanları tahliye etmek için çalışma başlattı.
Yanan binanın bitişiğindeki bir binada oturanların olduğunu tespit eden ekipler içeride bulunan 2'si çocuk 6 kişiyi uyandırarak dışarı çıkardı.
Yoğun duman altında yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın altından alevleri kontrol altına alarak söndürdü.
Araç girişinin olmadığı sokakta güçlükle çalışan ekipler merdiven yardımıyla binanın ikinci katındaki pencereden girerek içeride kimsenin olup olmadığını araştırdı.
Yangın nedeniyle İtfaiye Meydanı'na çıkan Adnan Saygun Caddesi'nin bir bölümü çift şeritli olarak ulaşıma kapanırken trafik akışı çevredeki ara sokaklardan sağlandı.
Yangın sonrası binada büyük çapta hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
-
Başkentte iki katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu
-
Yangında mahsur kalan iş yeri çalışanını itfaiye ekipleri kurtardı
-
Başkentte trafik kazası: 2 yaralı
-
Kayseri'de parkta oynayan çocuk bıçakla yaralandı
-
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, hesap vermez, hesap sorarız
-
Konya'da “dur” ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.