Başkentte kaçak silah atölyesine baskın
ANKARA (AA) – Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aralarında OSTİM'de ruhsatsız silah imal edilen atölyenin de bulunduğu 28 adrese düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, OSTİM'de bir firmaya ait binanın ikinci katında kurulan atölyede ruhsatsız silah imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adresi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, A.K, M.Ü, S.Ç. ve M.T'nin elebaşı olduğu öne sürülen 19 kişilik suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerin, aralarında atölyenin de bulunduğu 28 adrese eş zamanlı gerçekleştirdiği baskında 17 kişi gözaltına alındı.
Aramalarda değişik çap ve modellerde 17 ruhsatsız tabanca, namluları açılarak silaha dönüştürülecek 5 kuru sıkı tabanca, 2 faturasız pompalı ve 2 havalı tüfek, bir havalı tabanca ile çeşitli çaplarda çok sayıda tabanca fişeği, 70 şarjör, 100 icra yayı, 20 icra mili, silah imalatı ile yiv ve set açmada kullanılan freze ve matkap uçları ele geçirildi.
Şüpheliler, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Adreslerinde bulunamayan iki zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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