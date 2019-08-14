Başkentte kurban pazarları toplanıyor
ANKARA (AA) – Ankara'da kurulan kurban pazarları, bayramın dördüncü gününde toplanıyor.
Bağlum'da kurban satış ve kesim alanında büyükbaş kurbanlıkların bulunduğu çadırların tamamı toplandı.
Küçükbaş kurbanlıkların bulunduğu birçok çadır da kaldırılırken, satışa devam eden bazı satıcıların gün içinde çadırları kaldıracağı öğrenildi.
Belediye ekiplerinin büyükbaş kurbanlıkların bulunduğu alanları temizlediği görüldü.
Erzurum'un Şenkaya ilçesinden kurbanlık getiren Ali Zengin, yaklaşık 25 yıldır hayvancılık yaptığını söyledi.
Bayramdan iki gün önce Ankara'ya geldiğini dile getiren Zengin, 230 koyun getirdiklerini bunlardan 80'ini satabildiklerini belirtti.
Satışlardan memnun olmadıklarını vurgulayan Zengin, "Biz üretici olarak yaptığımız işten çok pişmanız çünkü karşılığını alamıyoruz. Geçen seneki satışlar bu seneki satışlara göre daha iyiydi. Vatandaşın alım gücü tamamen düşmüş. Geçen sene 220 koyun getirmiştim hepsini sattım." dedi.
Zengin, kurbanlıkları geçen sene bin 200 liraya kadar satarken bu yıl kurbanlıkların 750-1000 lira arasında alıcı bulabildiğini, satamadıkları küçükbaş hayvanları geri götüreceklerini belirtti.
Bazı vatandaşların düşen fiyatlar nedeniyle bayramın son günü adak kesmek için pazarlık yaptığı görüldü.
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