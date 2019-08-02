Başkentte ormanlık alanda yangın
ANKARA (AA) – Ankara'da ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 250 ağaç zarar gördü.
Altındağ ilçesi Solfasol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, Ankara Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Arazözlerle müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Dumandan etkilenen 2 itfaiyeci ambulansta tedavi edildi.
Yaklaşık 250 çam ağacının zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
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