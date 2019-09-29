Başkentte Şehit-Gazi Sen il başkanları toplantısı
ANKARA (AA) – Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları ile Tüm Vatansever Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (Şehit-Gazi Sen) il başkanları toplantısı, Ankara'da yapıldı.
Sendika Genel Başkanı Fatih Ocak, bir otelde düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada çıkarsız ve sosyal sendikacılık ilkeleriyle hareket ederek, Türkiye'de sendikacılığı siyasetten uzak ve bağımsız olarak çalışmayı ilke edindiklerini söyledi.
Yaklaşık 45 bin şehit ve gazi yakınının kamuda görev yaptığını belirten Ocak, bunun devletin kendileri ile büyük bir kucaklaşması ve dayanışma örneği olduğunu dile getirdi.
Ocak, "Bir şeyi değiştirmek istiyorsak önce biz değişeceğiz." ifadesini kullanarak, yetkili konfederasyon olmaları halinde, toplu sözleşme masasına diğer konfederasyon başkanlarıyla "kol kola" gireceklerini sözlerine ekledi.
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