Başkentte silahlı yaralama
ANKARA (AA) – Ankara'da bir gece kulübünde eğlendikten sonra otomobille mekandan ayrılan 2 kişiye kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldı.
Alınan bilgiye göre, Çankaya İlçesi Bayındır-1 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünde eğlendikten sonra 06 BMF 502 plakalı araçla buradan ayrılan G.A. ve M.G.'ye kimliği belirsiz kişi veye kişilerce ateş edildi.
Açılan ateş sonucunda yaralanan G.A. ve M.G'nin içerisinde bulunduğu araç, Aksu Caddesi üzerindeki yol kenarındaki duvara çarparak durdu.
G.A'nın başından, M.G'nin de kolundan vurulduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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