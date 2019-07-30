Başkentte suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı
ANKARA (AA) – Başkentte bazı evlerin balkon kapılarından girerek, hırsızlık yapan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede hırsızlık olaylarının önlenmesi ve meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılabilmesine yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda ekipler, evlere balkon kapılarından girerek, hırsızlık yapan E.Y'yi hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.
Ekiplerce gözaltına alınan E.Y'nin çeşitli hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmaktan suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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