Başkentte tarihi eser operasyonu
ANKARA (AA) – Başkentte tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda ekipler, M.Ö, H.Ş. ve M.Ö'nün tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettikleri bilgisine ulaştı.
Şüphelilerin Yenimahalle'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 110 sikke ve 6 tarihi obje ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Ö, H.Ş. ve M.Ö, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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