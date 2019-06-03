Başkentte trafik kazası: 1 yaralı
ANKARA (AA) – Ankara'da trafik lambası direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Ragıp Tüzün Caddesi'nden Ulus istikametine seyreden Ö.Y.D'nin kullandığı 06 FG 5903 plakalı otomobil İvedik Caddesi girişinde refüjde bulunan trafik lambası direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil ters dönerek sürüklenirken trafik lambası direği de yola devrildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Ö.Y.D olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle İvedik Caddesi'nin çift şeridi yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapanırken aracın çekici ile kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
BENZER HABERLER
-
Başkentte trafik kazası: 1 yaralı
-
“Enes Batur Gerçek Kahraman” filminin Ankara galası yapıldı
-
Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası
-
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: “KAZANAN KONYA OLDU”
-
Cumhur İttifakı Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz: “KAZANAN ÇUMRA’MIZ OLMUŞTUR”
-
ÇUMRA HALiT OFLAZ DEDi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]